Масовий перерахунок пенсій: у Кабміні розповіли про прийдешню індексацію

В Україні в березні 2019-го вперше проведуть автоматичний перерахунок пенсій, враховуючи оновлений показник заробітної плати. Деякі виплати можуть збільшитися на понад 500 грн.

"1 березня передбачений масовий перерахунок пенсій для усіх українських громадян. Це буде перша автоматична індексація", – цитує прем'єр-міністра Володимира Гройсмана прес-служба відомства. Індексація буде щорічною і не залежатиме від політичних рішень, заявив прем'єр.

Як відомо, пенсія українців обчислюється за формулою: середня зарплата за три минулих роки помножити на стаж у роках, помножити на співвідношення середньої зарплати в країні та власної зарплати і помножити на 1%.

Перший показник – середню зарплату за три минулі роки – і будуть перераховувати. У березні його, згідно з підрахунками OBOZREVATEL, підвищать приблизно на 16-17%. Для прикладу підрахуємо, як збільшать виплати українців, які до виходу на заслужений відпочинок заробляли середню зарплату і вдвічі вищу за середню.

Отже, після перерахунку в 2017-му, українець із середньою заробітною платою і 40 роками стажу отримує приблизно 1505 грн. У березні 2019-го, з урахуванням оновленого показника заробітної плати, цю пенсію можуть збільшити до 1761 грн (на 256 грн).

З такими ж умовами, але із зарплатою удвічі вищою за середню, українець нині отримує пенсію у розмірі 3011 грн. У березні 2019-го таку виплату можуть підвищити до 3523 грн (на 512 грн).

Довідка:

40% пенсіонерів у 2017-му перебували за межею бідності;

2,5 тис. грн – середня пенсія в Україні;

1497 грн – мінімальна пенсія.

Нагадаємо, що згідно з бюджетом, кожен українець у 2019-му податками віддасть на фінансування дефіциту Пенсійного фонду майже 4 тис. грн. У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта працюватимуть до 63 і 65 років.