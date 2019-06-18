"Масове поширення": у Криму трапилася нова НП

Жителі Феодосії повідомили про велику кількість сарани на вулицях міста. Найімовірніше, комаха є марокканською перелітною сараною.

Саме цей новий для Криму вид виявив у ході фітосанітарного моніторингу Російський сільськогосподарський центр, повідомляє kafanews.

Загалом на окупованому півострові були обстежені 225 гектарів земель, шкідника виявлено на площі 19 гектарів. Вогнища масового поширення комахи знайдені, зокрема, на території Джанкойського і Первомайського районів.

Середньозважена чисельність сарани в цих районах склала 100 личинок/кв.м, максимальна — понад 300 — це вище за економічний поріг шкодочинності.

За офіційною інформацією, 164 гектари земель вже оброблені проти шкідника.

Для попередження масового розповсюдження шкідника відділ захисту рослин філії рекомендує керівникам господарств організувати моніторинг сільськогосподарських посівів.

Вогнища масового поширення комахи виявлені, зокрема, на території Джанкойського і Первомайського районів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму оголосила режим надзвичайної ситуації через посуху у Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Радянському районах.

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