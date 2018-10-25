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Маск допоміг Tesla: акції популярного виробника електромобілів різко зросли

11.6тЧитати матеріал російською

Акції Tesla різко виросли після виконання її головою Ілоном Маском обіцянки вивести компанію на прибутковий рівень.

Зокрема, Tesla отримала в третьому кварталі прибуток у розмірі 311,5 млн доларів. Торік компанія у зазначений період фіксувала 619,4 млн доларів збитків, повідомляє "Інтерфакс".

Виручка виробника електромобілів за рік подвоїлася і становить 6,82 млрд доларів.

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Після оголошення несподівано позитивних квартальних результатів, які перевершили очікування ринку, акції Tesla виросли більше, ніж на 10%.

Американська компанія отримала прибуток лише втретє за свою 15-річну історію, але пообіцяла повторити успіх і в поточному кварталі.

У Tesla відзначили, що прибуток виріс за рахунок збільшення виробництва масової Model 3, яка запускалася у серію із великими затримками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Tesla різко збільшила виробництво авто. Зокрема, компанія випустила 26,9 тисячі автомобілів Model S і Model X, а також 53,2 тисячі Model 3. Поставки в липні-вересні становили 83,5 тисячі електромобілів: 14,5 тисячі Model S, 13,2 тисячі Model X і 55,8 тисячі Model 3.

Особа
Ілон Маск
Місце
США
Об'єкт
Tesla
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