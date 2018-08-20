Мала приватизація в Україні: перше підприємство пішло з молотка

Перший лот малої приватизації продали через систему "Prozorro.Продажі" за 209,6 тис. грн. Ним виявився зерноток в Чернівецькій області.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, вартість лоту перевищила початкову ціну на 2 тис. грн.

"Ми йдемо дуже швидкими темпами. Минуло менше місяця з початку внесення перших об’єктів малої приватизації в систему, а оголошено вже більше 200 аукціонів. Лише на серпень призначено близько десятка, авторизовано 30 майданчиків. І перший успішний аукціон доводить, що цікавість до прозорих продажів лотів малої приватизації дуже велика", — повідомив перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

У Мінекономіки також додають, що в системі "Prozorro.Продажі" на даний момент зареєстровано близько 800 об'єктів малої приватизації - малих державних і комунальних підприємств або їхніх часток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 липня, офіційно запустили процес малої приватизації. В системі "Prozorro.Продажі" зареєстрували перші 18 лотів.