Максимум за три роки: ріст ВВП в Україні побив рекорд

В Україні у 2-му кварталі 2019 року ріст ВВП прискорився майже в два рази до 4,6%, що є рекордним показником за останні майже три роки.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць

"Приріст реального ВВП у 2-му кварталі 2019 склав 4,6% Це рекорд починаючи з 4-го кварталу 2016 року", – написав він.

Facebook Володимира Компанійця

Крім того, Компанієць зазначив, що 12-місячний ВВП станом на 1 липня 2019 року склав близько 140 млрд доларів.

Ріст ВВП в Україні побив рекорд kapital.kz

Нагадаємо, в 1 кварталі 2019 року різко впав приріст ВВП, що свідчило про зниження темпів приросту української економіки в цілому. За оперативною оцінкою приріст реального ВВП склав лише 2,2%

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

МВФ надав прогнози щодо росту ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.

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