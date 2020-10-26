Люстрований і звільнений Пудрик продовжить працювати на Одеській митниці

Звільнений з посади виконувача обов'язків начальника Одеської митниці Денис Пудрик продовжить працювати у відомстві.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна". Він також додав, що його не звільнили, а просто наказ про покладання обов'язків на нього втратив чинність.

"Звільнили – це дуже гучно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність. На наступний день ще по шістьом вийшов аналогічний наказ, але написали чомусь тільки про мене. В цілому ж рішення здивувало, особливо враховуючи наші успішні показники роботи. Сподіваюсь, що усі крапки над "і" розставить час. Життя не розпочинається і не закінчується посадою. Тим більше, що я залишаюсь в Одеській митниці, де вважатиму за честь працювати на будь-якій посаді", – сказав Пудрик.

Кар'єра Дениса Пудрика

У нього три вищі освіти – магістр із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Донецький державний технічний університет), магістр державного управління (Харківський регіональний інститут держуправління) і магістр юридичних наук (Національний університет "Юридична академія імені Ярослава Мудрого").

Свою кар'єру в митних органах він почав із 1998 року з посади інспектора. Був керівником і заступником Бердянської, Донецької, Луганської, Чернігівської, Львівської, Кіровоградської та Кримської митниць. Останню він очолював тричі в 2010-2011, 2012-2013 і 2013-2014 роках.

Оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича, у 2015 році Пудрик потрапив під дію закону про люстрацію, однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і добився компенсації в розмірі 677 тис гривень за вимушені прогули.

До роботи в Одеській митниці Пудрик був виконуючим обов'язки проректора університету Державної фіскальної служби.

Є автором численних наукових праць з економіки і роботи митниці, займався викладацькою діяльністю. Був удостоєний професійних нагород і є Заслуженим митником України.

Декларація чиновника

В електронній декларації Пудрика за 2020 рік вказані квартири у Києві площею 114,3 кв. м, у Донецьку на 159,9 кв. м, дачний будинок (219,3 кв. м) із землею (610 кв. м) під Києвом. На дружину Наталю Пудрик записана квартира в Туреччині (120 кв. м), квартира в Сімферополі (138,7), житловий будинок у Сімферополі на 714,9 кв. м, земля під яким (2000 кв. м) теж належить їй.

У сім'ї чиновника є чотири годинники: CORUM, ZENITH, ROLEX і BREGUET, шуба і кожушок Наталії Пудрик, а також кілька комплектів ювелірних виробів, вартість яких не зазначено в декларації.

Денису Пудрику належить Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC вартістю 2 млн 304 тис. грн і Renault Dokker. На дружину записаний Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.

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