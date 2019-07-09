Люди Медведчука взялися за забудову берега Дніпра у Києві

Помічник пов’язаного з Віктором Медведчуком нардепа Тараса Козака став підписантом ТОВ "Академ-Клуб", яке контролював нардеп-забудовник Максим Микитась, і яке орендує понад 40 га на березі Дніпра у Києві під забудову.

Зокрема, ще у 2005-2006 роках Київрада передала ТОВ "Академ-Клуб" в оренду на 25 років дві ділянки для комплексної забудови з відселенням мешканців на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні, повідомляють "Наші гроші".

У грудні 2018 року до лондонської компанії "Omnia Trading Ltd", яка була єдиним засновником "Академ-Клубу", приєдналася "Lurrow Capital Limited".

У червні 2019 року замість "Lurrow Capital Limited" до складу засновників увійшла кіпрська компанія "Pilawer Limited".

Крім того, в "Академ-Клубу" поруч із керівником Зохрою Нагієвою з’явився також підписант, виконавчий директор Ян Марченко. Тепер усі договори підписуються ними обома.

Omnia і Pilawer наразі володіють по 50% статутного фонду "Академ-Клубу".

Кінцевим бенефіціарним власником Omnia Trading Ltd є Вікторія Гречана – співзасновниця "Української будівельної корпорації "Укрбуд", яку очолює Олег Майборода. Останній також очолює ТОВ "Укрбуд Девелопмент", кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Максим Микитась.

Кінцевим бенефіціаром Pilawer Limited значиться Олександр Кісель з Угорщини.

Керівник "Академ-Клубу" Зохра Нагієва є співзасновницею ряду фірм разом з Сергієм Якусевичем, заступником голови правління "Укрбуду".

Оточення Медведчука ввійшло в проект Микитася по забудові 40 гектарів на березі Дніпра на Осокорках "Наші гроші"

Марченко – керівник ТОВ "Укрсвіс Легал Сервісис", засновниками якого є швейцарець Патрик Стач та нардеп Тарас Козак. Також він є керівником і співзасновником ТОВ "Прайвет Канселер" разом із Микитою Позом, причетним, зокрема, до продажу антрациту з окупованого Донбасу.

Також він був співвласником ТОВ "Тамаваровудекспорт", ТОВ "Галицька аграрна компанія" , ТОВ "МБК Агротехніка" і ТОВ "Ландрас-Агро". У 2017 році схема власності в цих фірмах змінилась і замість Яна Марченко їх співвласницею стала Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука.

Судячи зі списку засновників компанії, серед фактичних забудовників може виявитися і кандидат в нардепи від партії "Слуга народу", який є кумом Медведчука і бізнес-партнером Козака. Крім того, також Холодов – партнер Микитася, який також "засвітився" в будівництві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" у 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнер Холодова — Леся Василівна Васильченко — є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власником ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

За даними "Страны", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

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