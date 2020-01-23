Ляшко пригрозив голові НКРЕКП в'язницею через російську електрику

Якщо НКРЕКП не відгукнеться на заклик міністра енергетики і не заборонить постачання в Україну російської та білоруської електроенергії, проти її керівництва і членів будуть відкриті кримінальні провадження.

Про таке заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Адже імпорт російської і білоруської електроенергії не тільки розбалансує енергетичну систему України, але і залишає без роботи тисячі українців.

"Про яке подолання бідності ми можемо говорити, якщо в минулому році Україна за темпами зростання безробіття була першою в Європі? 350 тисяч українців втратили роботу! 350 тисяч сімей залишилися без доходу, без можливості прогодувати своїх дітей. І серед цих безробітних значна частина втратили роботу через Андрія Геруса (глава енергетичного комітету парламенту. – Ред.): саме він вніс поправки в закон, які дозволили імпорт в Україну російської електроенергії", – заявив Ляшко.

Олег Ляшко Деловая столица

За його словами, державна компанія "Енергоатом" закінчила 2019 рік з результатом в мінус 2% виробленої продукції.

"Це мільярди втрачених доходів, тисячі людей, які залишилися без роботи. Тисячі енергетиків, які поїхали в інші країни через те, що вони втратили роботу. У Львові шахтарі оголосили голодування і сидять у Львівській обладміністрації, тому що вони з жовтня місяця не отримують зарплату. А я цим шахтарям хочу сказати: вони не там голодують. Тому що Львівська адміністрація ніякого відношення не має до їхніх зарплат. Львівські та волинські шахтарі не отримують зарплату через слугу Росії Андрія Геруса, який за наш рахунок створює робочі місця для російських шахтарів, для російських і білоруських енергетиків", – пояснив голова Радикальної партії.

За його словами, львівські шахтарі повинні їхати в кабінет до Геруса і до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

"Чому саме до Тарасюка йти? Тому що тиждень тому міністр енергетики Олексій Оржель звернувся до НКРЕКП з листом, в якому вимагає заборонити постачання в Україну російської та білоруської електроенергії, оскільки внаслідок цього повністю розбалансована енергетична система України, втрачають українські енергетики і шахтарі. Тиждень минув відтоді, як голова НКРЕКП отримав лист міністра. На 24 січня призначене засідання НКРЕКП. І в порядку денному немає питання про заборону постачання в Україну російської та білоруської електроенергіїі! Тому я попереджаю і главу НКРЕКП, і склад комісії: якщо вони негайно не заборонять постачання в Україну російської та білоруської електроенергії, вони нестимуть повну відповідальність за голодуючих львівських та волинських шахтарів, за втрачені тисячі робочих місць українських енергетиків, за мільярдні збитки українського бюджету. І сидітимуть в камері поруч з Герусом. Ми доб'ємося відкриття проти них кримінального провадження", – запевнив Ляшко.

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