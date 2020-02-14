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14 лютого • оновлено в 22:49
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"Горе Україні!" Ляшко обізвав Милованова "бовдуром" у прямому ефірі

2.4т
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав міністра економіки Тимофія Милованова "непрофесійним бовдуром" через його слова про відсутність зв'язку між українською і китайською економіками.

Суперечка розгорілася в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 14 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дійсно, ті країни, чия економіка тісно пов'язана з економікою Китаю, вони відчують вплив. Для нас важливіше, щоб ми модернізували свою економіку. Коронавірус не впливає на інвестиції або економіку. Дійсно, якби Україна була розташована поруч із Китаєм, вплив був би зовсім іншим, безпосереднім був би цей вплив", – висловив свою думку Милованов.

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Ляшко обізвав Милованова "бовдуром" в прямому ефірі

Ляшко обізвав Милованова "бовдуром" в прямому ефірі

Скріншот з відео

Ляшко не стримався і вирішив відреагувати, "щоб всі українці знали правду". "Зверніть увагу на коментар міністра економіки. Від роботи цієї людини залежать ваші кишені, ваші зарплати і робочі місця. Мінсітр економіки розповідає, що коронавірус не вплине на Україну. Може він не знає, хочу повідомити, що через кілька днів після спалаху хвороби ціни на екпортовану з України руду впали на 9%. У річному вимірі 200 млн доларів втрат", – обурився політик.

Крім того, він акцентував, що в Китаї почали масово зупиняти роботу великі підприємства.

"За даними Держстату, торгівля між Україною і Китаєм на другому місці після ЄС. І людина, яка займає пост міністра економіки і через день бідкається через низьку зарплату, не знає, що китайська економіканаш другий партнер. Горе, коли Україною керують такі непрофесійні бовдури!" – додав Ляшко.

Ляшко обізвав Милованова "бовдуром" в прямому ефірі

Ляшко обізвав Милованова "бовдуром" в прямому ефірі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов назвав причиною спаду промисловості в Україні теплу погоду.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Олег Ляшко Тимофій Милованов
Місце
Україна
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