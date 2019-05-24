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Луценко пояснив, чому не видав підозр у справі ПриватБанку

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Генеральна прокуратура не видавала підозр у справі ПриватБанку, тому що юридично Україна не має збитків від кредитів, наданих компаніям, пов'язаним із колишніми власниками.

"ПриватБанк надавав кредити різним клієнтам, часто пов'язаних із колишніми власниками банку: феросплавному заводу, хімзаводу тощо. Потім кошти відправляли в офшорні юрисдикції і там відбувався "прогін" коштів за один день через сотні фірм. Вже звідти ці гроші виходять на американську фірму, яка купувала на себе нерухомість у Нью-Йорку, кар'єр в Австралії, яхту чи літак", – зазначив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, загальна сума активів, куплених у такий спосіб, становить приблизно 5,5 млрд доларів. Відповідні гроші – відкритих кредитних ліній, і термін їхнього повернення ще не прийшов.

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Луценко зазначив, що колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський за погодженням із Національним банком України провів реструктуризацію боргів і зможе віддавати гроші за цими кредитами наступні 10 років.

"Так, у нас загальна сума збитків, яка висить перед ПриватБанком, була реструктуризована на наступні 10-12 років. Іноді під 2% річних. Деякий час вони ці кредитні лінії обслуговували, але потім припинили. Тепер питання: чи є тут стаття 191 (розкрадання в особливо великих розмірах)? Для її застосування слідство має виявити суму збитку", – повідомив генпрокурор.

Однак, за його словами, факт настання шкоди може відбутися тільки в двох випадках: або в останній день кредитної лінії – через 10-12 років (позичальник має право заплатити все в останній день), або розірвати ці лінії через те, що вони не обслуговуються.

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Луценко нагадав, що такий процес він почав ще в 2017-2018 роках, але отримав лист від тодішнього міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що це може зашкодити процесу в Лондонському суді.

Водночас генпрокурор зазначив, що до подібного варіанту Україна може повернутися після рішення апеляції Лондонського суду.

"Розірвати тут, в Україні, кредитні лінії, які не обслуговуються, щоб потім з'явився збиток. Сума не має значення. Як тільки ми отримаємо збитки ПриватБанку, то ця особа одразу отримає підозру. І тоді ми зможемо вийти на беніфіціарів, які стоять за позичальниками", – підсумував Луценко.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудиторакомпанії EY.

Юридично Україна не має збитків від кредитів, виданих компаніям, пов'язаним із колишніми власниками

Юридично Україна не має збитків від кредитів, виданих компаніям, пов'язаним із колишніми власниками

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Мир Миру
Мир Миру
Отже, за версією Луценка, бухгалтерських збитків ПриватБанк не має. Навіть кредити у розмірі 5,5 млрд доларів не можна назвати безнадійними, бо терміни їх дії не закінчились. Дякувати Порошенку і Гонтарьовій, що із такими витратами не дали ПриватБанку свого часу збанкрутіти. Тепер прийдеться чекати 10 років, бо судові тяжби можуть затягнутися на всі 110.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да судить его нужно!!!ни один мажор не сел при нем ни один корупционер и дерибанщик!!!иш ты пришли с женой нищета была полная а теперь видите миллионеры с кучей недвижимости!!!!откуда деньги?даже на зарплату прокурора даже 10% не накупиш!!!!коррупционер!!!!!а жена его ведьма с сумками дороже чем у Юли рысачит и все за наши народные деньги!!!
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Валевич Борис
Валевич Борис
потому что продал уголовное дело, а ввиду отсутствия образования и хронического алкоголизма ни одно резонансное дело так и не довел до суда
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