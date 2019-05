Луценко пояснив, чому не видав підозр у справі ПриватБанку

Генеральна прокуратура не видавала підозр у справі ПриватБанку, тому що юридично Україна не має збитків від кредитів, наданих компаніям, пов'язаним із колишніми власниками.

"ПриватБанк надавав кредити різним клієнтам, часто пов'язаних із колишніми власниками банку: феросплавному заводу, хімзаводу тощо. Потім кошти відправляли в офшорні юрисдикції і там відбувався "прогін" коштів за один день через сотні фірм. Вже звідти ці гроші виходять на американську фірму, яка купувала на себе нерухомість у Нью-Йорку, кар'єр в Австралії, яхту чи літак", – зазначив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, загальна сума активів, куплених у такий спосіб, становить приблизно 5,5 млрд доларів. Відповідні гроші – відкритих кредитних ліній, і термін їхнього повернення ще не прийшов.

Луценко зазначив, що колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський за погодженням із Національним банком України провів реструктуризацію боргів і зможе віддавати гроші за цими кредитами наступні 10 років.

"Так, у нас загальна сума збитків, яка висить перед ПриватБанком, була реструктуризована на наступні 10-12 років. Іноді під 2% річних. Деякий час вони ці кредитні лінії обслуговували, але потім припинили. Тепер питання: чи є тут стаття 191 (розкрадання в особливо великих розмірах)? Для її застосування слідство має виявити суму збитку", – повідомив генпрокурор.

Однак, за його словами, факт настання шкоди може відбутися тільки в двох випадках: або в останній день кредитної лінії – через 10-12 років (позичальник має право заплатити все в останній день), або розірвати ці лінії через те, що вони не обслуговуються.

Луценко нагадав, що такий процес він почав ще в 2017-2018 роках, але отримав лист від тодішнього міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що це може зашкодити процесу в Лондонському суді.

Водночас генпрокурор зазначив, що до подібного варіанту Україна може повернутися після рішення апеляції Лондонського суду.

"Розірвати тут, в Україні, кредитні лінії, які не обслуговуються, щоб потім з'явився збиток. Сума не має значення. Як тільки ми отримаємо збитки ПриватБанку, то ця особа одразу отримає підозру. І тоді ми зможемо вийти на беніфіціарів, які стоять за позичальниками", – підсумував Луценко.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

