Лукашенко заявив про готовність об'єднання з Росією і поставив умову

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна згодна стати частиною "союзної держави", якщо РФ відмовиться від свого рубля.

Також в інших сферах Білорусь повинна бути рівною в правах з Росією, а не дивитися на неї як на "старшого брата". Про це глава держави заявив у четвер, 2 квітня, передає БелТА.

Лукашенко жорстко висловився про "союзну державу"

"У нас є договір про створення "союзної держави". Від жодного пункту цього договору ми не відмовляємося. Навіть візьмемо найсерйозніший, який сьогодні обговорюється. Припустимо, єдина валюта. Ми не проти єдиної валюти, але тільки це повинна бути нейтральна валюта. Це не білоруський рубль, не російська", – заявив Лукашенко.

За його словами, емісійний центр (орган, який випускатиме гроші), не повинен знаходитися в РФ.

"Якщо Росія сьогодні, відмовившись від цих імперських замашок (ми – великі, а ви – малі), готова на це, давайте вести переговори, давайте будемо визначатися", – сказав Лукашенко.

Зараз же, за словами Лукашенка, ні про яке об'єднання не може йти мови, оскільки порушено принцип "рівні умови для людей, підприємств, держав". А ситуація з епідемією коронавірусу показала, що Росія в односторонньому порядку перекрила кордони, не порадившись з Білоруссю.

"А як щодо формули "друг пізнається в біді"? – обурився Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі поставили ультиматум Росії по створенню "союзної держави": ні про яке об'єднання не може йти мови, поки не будуть вирішені питання з нафтою.

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