Лукашенко розкритикував Кремль за зрив договору по нафті

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що російська влада спотворює досягнуті з президентом РФ Володимиром Путіним домовленості в нафтовій сфері.

Зокрема, Лукашенко наполягає, що домовився з Путіним про компенсацію Мінську при поставках сировини. Про це повідомляє БелТА.

"Не встигли з Путіним домовитися про те, що вони нам за рахунок премій або там чогось (це їхня справа) компенсують зниження цього мита (якщо, наприклад, ми $1 млрд від мита отримували в минулому році, а сьогодні $700 млн, то $300 млн Росія компенсує), ввечері вже міністри по-своєму трактують наші домовленості – двох президентів", – заявив лідер Білорусі.

"Беру запис розмови: чітко, чорним по білому було домовлено, що різницю нам компенсують. Тобто фінансово ми залишимося на рівні минулого року. Цього немає. Ну що це за союз такий", – резюмував Лукашенко.

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"Якщо ми отримували в минулому році від мита, припустимо, мільярд доларів, а в цьому році за рахунок зниження цього мита – воно весь час знижується (через реалізацію в Росії податкового маневру. – Ред.) – отримаємо, припустимо, 700 мільйонів доларів, то він сказав: "Ми триста мільйонів доларів компенсуємо, в тому числі за рахунок премії", – зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі додав, що Росія таким чином була готова зберегти "фінансовий рівень по нафті минулого року".

Президент Білорусі заявляє, що російська влада спотворюють досягнуті з президентом РФ домовленості в нафтовій сфері

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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