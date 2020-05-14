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14 травня • оновлено в 16:59
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Лукашенко обурився ціною російського газу для Європи й зажадав знижки

7.1т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що ціна на російський газ для країни сформована несправедливо й повинна бути знижена.

Його слова наводить БЕЛТА. Він доручив розібратися з цим питанням прем'єр-міністру Сергію Румасу.

"Вчора я отримав інформацію, що Росія продає природний газ у Європі в цей непростий час до $70: $65-68, але ніяк не $127, як для Білорусі. Це ж не діло, я вже не кажу про рік 75-річчя (Перемоги у Другій світовій війні. - Ред.), що Німеччині продають природний газ до $70, як у мене інформація (там по-різному було), але ніяк не $127, як для Білорусі", – заявив Лукашенко.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

cont.ws

Він зазначив, що хотів би знати, що зроблено нині заради зниження ціни на природний газ для Білорусі.

Детальніше про складні газові переговори між країнами ми розбиралися в статті, де докладно розписано про методи шантажу Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Ціна на газ
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
газ
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Яяя Ярослав
Яяя Ярослав
Потому что путин ХЛО.
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Головатюк Виктор
Головатюк Виктор
Такі брати як Росія в канаві коня доїдають.
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Ну все правильно!По братски!!!
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Криворотов Александр
Криворотов Александр
Хмельницкий Данил, конечно правильно.Цена регулируется договором. Лукашенко не пробовал вместо звиздежа переговоры по цене вести?
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