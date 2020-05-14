Лукашенко обурився ціною російського газу для Європи й зажадав знижки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що ціна на російський газ для країни сформована несправедливо й повинна бути знижена.

Його слова наводить БЕЛТА. Він доручив розібратися з цим питанням прем'єр-міністру Сергію Румасу.

"Вчора я отримав інформацію, що Росія продає природний газ у Європі в цей непростий час до $70: $65-68, але ніяк не $127, як для Білорусі. Це ж не діло, я вже не кажу про рік 75-річчя (Перемоги у Другій світовій війні. - Ред.), що Німеччині продають природний газ до $70, як у мене інформація (там по-різному було), але ніяк не $127, як для Білорусі", – заявив Лукашенко.

Лукашенко і Путін cont.ws

Він зазначив, що хотів би знати, що зроблено нині заради зниження ціни на природний газ для Білорусі.

Детальніше про складні газові переговори між країнами ми розбиралися в статті, де докладно розписано про методи шантажу Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У кінці 2019 року Лукашенко і президент РФ Володимир Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі.

Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів, а для росіян – 70 доларів (у сусідній Смоленській області).

Після засідання Лукашенку довелося публічно попросити вибачення в голови Кремля, про що він розповів журналістам. А в Росії користувачі моментально почали на нього нападати через суперечку з Путіним, заявивши, що жителі двох країн уже давно не є "братніми народами".

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