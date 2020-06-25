Легалізація казино не принесе бюджету України ні копійки: резонансні факти

В Україні запропонували звільнити від податків гральні заклади. Таку ініціативу висунув комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, норма передбачає нульові податки на найближчі два роки після легалізації казино.

"А що буде замість доходів до бюджету? Багато цікавого. Великий тіньовий і ніким, крім людей в правильних погонах і кабінетах, неконтрольований ринок. Зали з нахабними назвами і закритими вітринами у кожному кварталі. Зростання кількості ігроманів, які виносять з дому останнє. І створення регулятора цього "ринку", діяльність якого буде оплачена бюджетними коштами і який, швидше за все, очолить росіянин, пов'язаний з Кремлем. А лобіюють цю схему, здавалося б, найчесніші, прямі, як корабельна сосна, і віддані президенту люди – Кирило Тимошенко і Давид Арахамія", – сказано в статті.

Згідно із законопроєктом, початок ліцензування учасників грального ринку починається без механізмів їх фіскального контролю.

"Як таке можливо? Та дуже просто. Законопроєкт передбачає запуск державної системи онлайн-моніторингу, сертифікацію та інспектування обладнання, ідентифікацію та відповідність гри. Тобто отримання державою інформації про те, де, коли і за що оператори отримали від гравців гроші. Виглядає красиво, але абсолютно нереалістично. Причому свідомо нереалістично. Тому що жодних ресурсів для запуску подібної системи контролю у держави немає і не буде як мінімум в найближчі два роки, про що і йдеться в законі. А раз не буде, так нехай учасники ринку нічого і не платять", – пояснив автор матеріалу.

Як зазначено, зараз на ринку існує три легальних лотерейних оператора. Від них до бюджету надходило 400 млн грн, що не відповідає реальним обігам, але все ж – чимало.

Новий же законопроєкт навіть в разі запуску державного моніторингу дозволить операторам самим регулювати розмір прибутку, яку вони будуть показувати.

"Ну а оточення Зеленського вкотре з почуттям, толком і розстановкою підставляє президента, з чим і вітаємо Володимира Олександровича. За російські гроші протягують закон, який з одного боку провокує соціальний вибух, а з іншого – не дає нічого бюджету. При цьому відкриває і легалізує мільярдні потоки від грального бізнесу, роблячи їх недоступними для претензій фіскальних органів. Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 червня заявив, що закон треба терміново ухвалити, щоб забезпечити надходження в бюджет 7 млрд грн до кінця року, що викликало сміх мерів, які були присутні у студії", – відзначає автор.

У статті зазначено, що, скоріше за все, через неотримані бюджетом 7 млрд грн на рік, Тимошенко, Арахамія і Баум "переведуть стрілки" на Зеленського.

На тлі посилення економічної кризи у президента і влади в цілому залишився один ресурс – рейтинг Зеленського. Який тримається на довірі виборців до президента, що базується на переконанні, що "президент не краде". Що є нонсенсом в новітній українській історії та гідністю, заради якої президенту прощають політичні та економічні промахи. Але тут мова йде не про промахи, а про навмисний удар по державній машині і населенню. Удар, який завдає найближче оточення президента. І продовжувати вірити в те, що цар хороший, бояри погані, а президент не в темі і не в долі, після цього удару буде вкрай складно навіть найвідданішим виборцям Зеленського", – резюмують у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить законопроєкт про легалізацію та державне регулювання азартних ігор. Експертиза призупинить розгляд документа на строк до 10 днів.