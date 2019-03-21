Курс долара в українських банках зріс: скільки коштує валюта

В Україні курс долара в четвер, 21 березня, зріс на 6 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 27,40 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 9 копійок і становить 31,19 грн/€.

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 27,16 грн/$.

Курс гривні щодо євро також залишився на рівні 30,84 грн/€.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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