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19 жовтня • оновлено в 09:01
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Курс долара в банках України підскочив: скільки коштує валюта

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В Україні курс долара в суботу, 19 жовтня, піднявся на 16 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,21 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 24 копійки і склав 28,01 грн/€.

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Курс долара в банках України підскочив: скільки коштує валюта

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,73 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ залишив на рівні 27,48 грн/€.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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