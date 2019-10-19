Курс долара в банках України підскочив: скільки коштує валюта

В Україні курс долара в суботу, 19 жовтня, піднявся на 16 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,21 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 24 копійки і склав 28,01 грн/€.

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,73 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ залишив на рівні 27,48 грн/€.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня коштуватиме 28,7 грн/$.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!