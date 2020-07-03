Курс долара та євро різко підскочив через відставку Смолія
Долар подорожчав після відставки Смолія (Фото: колаж Обозреватель).
Офіційний курс долара в п'ятницю, 3 липня, подорожчав на 41 копійку і встановився на позначці 27,18 грн. Так валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія. Євро до того ж виросло на 66 копійок за добу – до 30,65 грн.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс НБУ на 3 липня
100 доларів США – 2718 грн;
100 євро – 3065 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
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Курс на міжбанку
Долар:
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Євро:
Купівля – 30,68 грн/€
Продаж – 30,72 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,99 грн/$
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Євро:
Купівля – 30,32 грн/€
Продаж – 30,47 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,0 грн/$
Продаж – 27,15 грн/$
Євро:
Купівля – 30,15 грн/€
Продаж – 30,4 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб попередив, що в Україні до 10 липня курс долара виросте з 26,77 до 27,6 грн/$. За його оцінками, так ринок відреагує на рішення глави НБУ Якова Смолія про відставку.
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор чиниться "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста очільника регулятора та поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена й наступником голови правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія із посади.