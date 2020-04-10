Курс долара підскочив перед вихідними: скільки коштує гривня 10 квітня

Офіційний курс долара щодо гривні в п'ятницю, 10 квітня, виріс на 6 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,25 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 6 копійок – до 29,63 грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 10 квітня
100 доларів США – 2725 грн
100 євро – 2963 грн
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Курс долара в банках
Водночас у банках курс збільшився, як порівняти з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,15 грн/$, а купують за 27,45 грн/$.
Європейську валюту продають за 29,5 грн/€, а купують за 30,1 грн/€.
Курс долара в банках
Скриншот
Курс євро в банках
Скриншот
Курс на міжбанку
Долар продають за 27,38 грн, а купують за 27,25 грн.
Євро трохи підвищилося щодо гривні: в продажу коштує 29,78 грн, а в купівлі – 29,74 грн.
Курс на міжбанку
Скриншот
Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,34 грн
Продаж – 27,43 грн
Євро
Купівля – 29,48 грн
Продаж – 29,65 грн
Курс євро на чорному ринку
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара щодо гривні в четвер, 9 квітня, виріс на 10 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,19 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 1 копійку – до 29,57 грн.
На думку аналітиків, період карантину та загострення не найкращий період для покупки долара. Водночас влітку курс валют в Україні може стабілізуватися на більш низьких позначках.
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