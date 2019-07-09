Курс долара опустився: скільки коштує у банках України

В Україні курс долара у вівторок, 9 липня, знизився на 5 копійок.

Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у продажу був встановлений на рівні 25,85 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 10 копійок і склав 29,17 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,60 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 11 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 28,71 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 24 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків курс гривні у липні коливатиметься у діапазоні 26 — 27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якої попит на валюту буде підвищуватися

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