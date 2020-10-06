В Україні почав інтенсивно рости долар: свіжий курс валют

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 28,4 грн. Таким чином американська валюта подорожчала на 6 копійок. Вартість євро за добу підвищилася на 17 копійок – до 33,4 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 6 жовтня

1 долар США – 28,4 грн (+6 коп.);

1 євро – 33,4 грн (+17 коп.).

*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$;

Продаж – 28,55 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,65 грн/€;

Продаж – 33,55 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,42 грн/$;

Продаж – 28,46 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,25 грн/€;

Продаж – 33,34 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,42 грн/$;

Продаж – 28,47 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,26 грн/€;

Продаж – 33,35 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ у порівнянні з 27,4 грн/$ в травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.

Аналітик Володимир Мазуренко, в свою чергу, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс буде коливатися в наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні і перейти психологічну позначку в 29 грн/$.