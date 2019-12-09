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9 грудня • оновлено в 10:15
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Курс долара побив новий рекорд: скільки коштує валюта в Україні

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Національний банк України в понеділок, 9 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,72 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 15 копійок, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

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Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,32 грн/€.

У такий спосіб за вихідні європейська валюта подешевшала на 16 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 10 копійок – до 23,83 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 8 копійок і склав 26,50 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,95 грн / $

Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,95 грн / $

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня
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