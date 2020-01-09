Долар у банках помітно подорожчав: за скільки можна купити валюту в Україні

В Україні курс долара у четвер, 9 січня, зріс на 11 копійок.

Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у продажу був встановлений на рівні 24,18 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках зменшився на 2 копійки і склав 26,84 грн/€.

Національний банк Україні встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,83 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 16 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,49 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в четвер, 9 січня, зріс на 11 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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