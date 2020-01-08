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8 січня • оновлено в 10:49
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Курс долара розвернувся: скільки коштує валюта після новорічних свят

11.6т
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В Україні курс долара за останній тиждень знизився на 56 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,07 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на 65 копійок і склав 26,86 грн/€.

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,67 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 1 копійку.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,39 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара за останній тиждень знизився на 56 копійок

В Україні курс долара за останній тиждень знизився на 56 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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