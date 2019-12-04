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4 грудня • оновлено в 10:09
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Долар пришвидшив падіння й побив новий рекорд

5.8т
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Національний банк України в середу, 4 грудня, встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 2 копійки, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

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Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,50 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Водночас середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 5 копійок – до 24,05 грн/$.

Крім того, середній курс продажу євро в банках виріс на 4 копійки і склав 26,64 грн/€.

Національний банк України в середу, 4 грудня, встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$

Національний банк України в середу, 4 грудня, встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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