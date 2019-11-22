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22 листопада • оновлено в 09:19
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Долар пішов вниз: на скільки подешевшала валюта в обмінниках України

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В Україні курс долара в п'ятницю, 22 листопада, впав на 4 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,30 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 3 копійки і склав 26,95 грн/€.

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Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,19 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 1 копійку.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,83 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 9 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в п'ятницю, 22 листопада, впав на 4 копійки

В Україні курс долара в п'ятницю, 22 листопада, впав на 4 копійки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Автор
Віктор Калиненко
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