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21 лютого • оновлено в 10:12
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Долар розвернувся: опублікований курс в українських банках

6.9т
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В Україні курс долара в п'ятницю, 21 лютого, опустився на 4 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,49 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 8 копійок і склав 26,58 грн/€.

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Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,47 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 5 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,42 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 6 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в п'ятницю, 21 лютого, опустився на 4 копійки

В Україні курс долара в п'ятницю, 21 лютого, опустився на 4 копійки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
майдан работает! : В Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом заявила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко. По ее словам, при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет и дальше снижаться. Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.
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Gorshkov Aleksandr
Gorshkov Aleksandr
За.......ли вы со своим курсом доллара, В ПЯТНИЦУ ВЫ ЕГО ОПУСКАЕТЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ПОНЕДЕЛЬНИК - ОПЯТЬ ПОВЫШАЕТЕ, устроили бизнес на курсе валют для населения, потому как давно гривна является частью этого бизнеса.
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