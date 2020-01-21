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21 січня • оновлено в 10:03
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Курс долара розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

1.9т
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Національний банк України у вівторок, 21 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,32 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подорожчала на 7 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

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Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,95 грн/€.

У такий спосіб за день вартість європейської валюти збільшилася на 2 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках виріс на 11 копійок – до 24,40 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 2 копійки і склав 27,09 грн/€.

Національний банк України у вівторок, 21 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,32 грн/$

Національний банк України у вівторок, 21 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,32 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
національний банк України євро долар
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