Долар пішов униз: на скільки подешевшала валюта у банках України

В Україні курс долара у вівторок, 19 листопада, знизився на 4 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,32 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 6 копійок і склав 26,95 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,13 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 9 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,72 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара у вівторок, 19 листопада, знизився на 4 копійки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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