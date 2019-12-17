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17 грудня • оновлено в 09:46
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Долар у банках пришвидшив падіння: скільки коштує валюта в Україні

2.2т
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В Україні курс долара у вівторок, 17 грудня, опустився на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 23,55 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 6 копійок і склав 26,30 грн/€.

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Долар у банках пришвидшив падіння: скільки коштує валюта в Україні

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,18 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня
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