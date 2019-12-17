Долар у банках пришвидшив падіння: скільки коштує валюта в Україні

В Україні курс долара у вівторок, 17 грудня, опустився на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 23,55 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 6 копійок і склав 26,30 грн/€.

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,49 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,18 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Нижче курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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