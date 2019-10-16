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16 жовтня • оновлено в 09:37
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Долар у банках України наблизився до нової позначки

2.2т Читати матеріал російською

В Україні курс долара в середу, 16 жовтня, піднявся на 9 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,97 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках зріс на 10 копійок і становить 27,55 грн/€.

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Долар у банках України наблизився до нової позначки

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,78 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем ​​американська валюта подорожчала на 25 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,28 грн/€ .

Так, за день європейська валюта подорожчала на 19 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

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Теми
Курс валют Обмін валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар НБУ
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