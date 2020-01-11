Курс долара різко розвернувся: за скільки можна купити валюту в банках України

В Україні курс долара в суботу, 11 січня, опустився на 20 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,18 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на 26 копійок і склав 26,80 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,96 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 15 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,58 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подешевшала на 21 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в суботу, 11 січня, опустився на 20 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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