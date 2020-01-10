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10 січня • оновлено в 09:01
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Долар різко подорожчав, євро пробив нову позначку: опублікований курс у банках України

1.4т
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В Україні курс долара у п'ятницю, 10 січня, піднявся на 20 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,38 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 22 копійки і склав 27,06 грн/€.

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,11 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 28 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,79 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 30 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в четвер, 9 січня, піднявся на 11 копійок

В Україні курс долара в четвер, 9 січня, піднявся на 11 копійок

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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