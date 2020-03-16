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16 березня • оновлено в 10:21
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Курс біткоїна обвалився до рекордної позначки: що відбувається з криптовалютою

1.3т
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Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Bitcoin) станом на понеділок, 16 березня, продовжує дешевшати, опустившись до позначки в $5000.

Про це свідчать дані торгів порталу CoinMarketCap.

Так за добу біткоїн подешевшав на 5,32% і торгується на рівні $5011. При цьому інші криптовалюти торгуються також у червоній зоні.

Ціна на Ethereum впала на 9,12% і зараз знаходиться на позначці в $112. XRP знизився на 5,33% і торгується на рівні $ 0,14. Bitcoin Cash втратив 2,33%, монета знаходиться на позначці $ 133. Litecoin в мінусі на 6,37% і оцінюється в $33.

Курс біткоїна обвалився до рекордної позначки: що відбувається з криптовалютою

Капіталізація ринку криптовалют на даний момент становить 142 мільярди доларів. На частку біткоїна доводиться 64,2% всього ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу, яку оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), скасовує великі форуми в кріптовалютном світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело до падіння всього ринку.

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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