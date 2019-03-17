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Курс біткоїну різко злетить: аналітик назвав дати

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Бкоїн може повернутися до $ 20 тис. на початок 2021 року.

Про це повідомляє профілю видання Cjmonito. "Оскільки параболічний стрибок біткоїну в 2017 році сам себе розкрутив, інвестори прагнули зробити майбутні ринкові прогнози за допомогою раціонального аналізу, а не в мріях про Lamborghini і пачках грошей", - йдеться в повідомленні видання.

Прагнучи саме до цього, багато трейдерів почали зважувати історичні тенденції проти тих, які спостерігаються сьогодні. Вони намагалися визначити, наскільки ймовірним є те, що біткоїн (BTC) і решта кріптовалютного ринку готові відродитися заново. Біткоіни, можливо, нарешті досяг дна

Видатний трейдер Алек Зюпсніс і його команда нещодавно звернули увагу на паралелі, які можна провести між ринковим циклом з 2014 до 2016 і тим, який спостерігається сьогодні.

Курс біткоїну різко злетить: аналітик назвав дати

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Справка:

  • Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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