Як одягнутися до зими в Україні: де купувати і коли можна повернути товар

З настанням зимового сезону в Україні традиційно зростає попит на шуби, але покупці часто ризикують придбати неякісний товар.

На що слід звернути увагу при купівлі шуби, як потрібно повертати бракований товар продавцеві, що слід враховувати при придбанні через інтернет, розповів в ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Питання, чи дотримуєтеся ви правил при покупці, чи берете чеки. На шуби сьогодні у половини немає чеків", - зазначив Несміянов.

Експерт порадив уточнювати країну-виробника. "Дивіться ярлики, маркування, з чого зроблено, хто країна-виробник, скільки гарантія. Наприклад - країна бренду Швеція, країна-виробник Китай", - пояснив він.

Несміянов також назвав привід для повернення одягу і взуття.

"Причина - якщо заявлений розмір не збігся з твоїм фактичним. Треба уточнювати при покупці одразу, куди ви будете повертати шубу, якщо раптом вона вам не підійшла. Як процедура повернення відбувається, як швидко будуть повертати гроші. Як за гарантійним випадком визначати, хто винен... Був випадок - люди купили шубу в Києві, почалася алергічна реакція. Питання - чим бризкали шуби? Або якщо починає шерсть випадати - зрозуміло, що треба повертати", - зазначив він.

Перед споживачами також може постати питання, куди відправляти потім куплений в інтернет-магазині товар, який з якихось причин не підійшов.

"Уточніть, чи є склад, чи можна під'їхати, ознайомитися. Якщо просто купуєте в інтернет-магазині, задайте питання, в якому ви місті перебуваєте. Вони кажуть - Львів, а ви говорите - я живу у Львові, можна я під'їду на ваш склад і розрахуюся готівкою, без пошти? Якщо вони кажуть не можна, ви одразу розумієте, що сенсу спілкуватися з ними немає. А якщо говорять під'їжджайте, будете знати, куди ви будете повертати шубу", - пояснив експерт.

Також виконавчий директор Союзу споживачів України повідомив, що продавці нерідко знімають товар із гарантії і відмовляють у поверненні грошей на підставі "втрати товарного вигляду".

"Якісь пошкодження - це аргумент, щоб вам не повернути гроші протягом 14 днів. Цю умову прописують маленькими буквами, ви не звернули увагу, і вас на цьому ловлять", - наголосив Несміянов.

Експерт навів іще один приклад інцидентів із продавцями: "На "Даринку" купили дві шуби за 70 тисяч. Єдине, що рятувало - з терміналу був корінець, що переказали фізособі гроші. Боротьба йшла така, що продавець говорив - я тобі не 70 тисяч поверну, а 68, хочеш бери, хочеш не бери. Покупець не розгубилася, викликала поліцію, лякала журналістами. Ледве-ледве гроші забрали".

Як повідомляв ObozTV, раніше виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов також розповів, чому покупці техніки в інтернет-магазинах ризикують отримати неякісний товар або зовсім залишитися ні з чим.