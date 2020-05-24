Криму напророкували критичний мінімум туристів цього літа

У анексованому Росією Криму через пандемію коронавірусу очікується критичний мінімум туристів цього літа.
Про це заявив глава "Асоціації індустрії гостинності України" Олександр Лієв в коментарі "Апострофу". Раніше він займав пост міністра курортів і туризму півострова до його анексії.
Він упевнений, що потік відпочивальників у цьому сезоні впаде до критичного мінімуму. Якщо в колишні роки на півострів в середньому за сезон прибувало близько мільйона осіб з сусідньої Росії, то на цей раз рахунок піде на десятки тисяч.
Крим
"З огляду на динаміку, в цьому році у Крим заїде близько 50-60 тисяч туристів. Велика частина – з території сусідньої Росії, частина – з материкової України, хоча їх складно розглядати саме як туристів. Люди з інших регіонів нашої країни їдуть, щоб побачитися з родичами, друзями. З Росії приїдуть ті, хто в силу об'єктивних причин без Криму обійтися не може... в плані медичного туризму, окремі кримські санаторії є унікальними, а альтернативу знайти складно", – пояснив Лієв.
Крим
Жителі Західного кримського узбережжя вважають, що поточний курортний сезон, швидше за все, виявиться найгіршим з початку анексії. Відзначається, що після окупації на плаву залишилися тільки ті міні-пансіонати, які спочатку "набили" собі клієнтуру серед росіян.
Крим
Видання стверджує, що туристи їхали до Криму винятково заради чистого моря і зручних пляжів. Санаторії брали приблизно 30% від загального потоку. Решта зупинялися в приватних домоволодіннях, перероблених під невеликі готелі.
"Ми, після всієї цієї історії з "референдумом", кожен сезон відпрацьовували майже в нуль. Зараз через карантин людей немає взагалі. Якщо минулого літа з 15 номерів в середньому у нас була зайнята третина, то у цьому – як виметено. Коли знімуть карантин, неясно. Навіть якщо його скасують, і ми відпрацюємо липень-серпень в торішніх обсягах, то все одно підемо в жирний мінус", – розповів власник одного з пансіонатів в селищі Штормове Алім Д.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що курортний сезон на півострові, швидше за все, не відбудеться через обмеження щодо коронавірусу.
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