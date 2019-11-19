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19 листопада • оновлено в 19:03
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"Кримський міст" продадуть: окупанти вирішили "увічнити" будівництво

1.8т
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В окупованому Криму випустять лімітовану серію вина "Кримський міст".

Вино представлять у фірмових магазинах п'яти учасників проекту – трьох кубанських і двох кримських підприємств, повідомляє РІА ФАН в Telegram.

"Кримський міст" почнуть продавати 24 грудня.

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Всього буде приготовано 76 тисяч пляшок – три кубанських підприємства випустять по 19 тисяч пляшок кожне, ще 19 тисяч представлять спільно дві кримських виноробні.

"Цифра вибрана не випадково, адже протяжність Кримського моста – 19 кілометрів", – відзначили журналісти.

"Кримський міст" почнуть продавати 24 грудня

"Кримський міст" почнуть продавати 24 грудня

"Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги розпочнеться у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Кримський міст Новини Криму
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Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
А если партию вина "депортировать" с Крыма на Украину? Нацыки купят?
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1
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Ще не вмерла, выжирут, нальют бензина и пойдут устраивать 3-й Майдан)
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0
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Красиво Россия троллит рагулей. Просто идеальный троллинг.
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1
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обозные д*билы, вы когда уволите писателя заголовков?
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