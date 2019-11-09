"Крим занепадає": екологиня розкрила ситуацію з водою на півострові

Україна більше не зможе запустити воду в анексований Крим, оскільки частина Північно-Кримського каналу стала непридатною.

Про це розповіла в ефірі ObozTV глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, коментуючи ситуацію на півострові.

"Взагалі у технічний спосіб неможливо відновити подачу води до Криму. За ці роки окупаційна влада Криму сприяла тому, що частина каналу, яка йде далі по Криму, демонтована, гідротехнічні споруди розкрадені. Тепер знову пустити туди воду з технічних міркувань просто неможливо", – розповіла екологиня.

"Безсумнівно, для Криму вода Кримського каналу була питанням №1, тому що забезпечувалося 80% потреб. Значна територія вже втрачена для сільського господарства. У Криму в 2014 році всі рисові чеки загинули через відсутність води", – зазначила вона.

За словами Тимочко, коли РФ планувала анексію Криму, "чомусь вони думали, що ми будемо продовжувати постачання води окупаційній владі".

"Не були прораховані ризики, і тепер Крим просто занепадає через відсутність достатньої кількості води", – підкреслила вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна припинила постачання дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році.

У серпні 2019 роки так звана "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

Для забезпечення населення питною водою на півострові пробурили близько 3 тис. артезіанських свердловин.

Журналіст Віталій Портников вважає, що проблема з нестачею води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада, може призвести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

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