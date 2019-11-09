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9 листопада • оновлено в 19:13
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"Крим занепадає": екологиня розкрила ситуацію з водою на півострові

2.2т Читати матеріал російською

Україна більше не зможе запустити воду в анексований Крим, оскільки частина Північно-Кримського каналу стала непридатною.

Про це розповіла в ефірі ObozTV глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, коментуючи ситуацію на півострові.

"Взагалі у технічний спосіб неможливо відновити подачу води до Криму. За ці роки окупаційна влада Криму сприяла тому, що частина каналу, яка йде далі по Криму, демонтована, гідротехнічні споруди розкрадені. Тепер знову пустити туди воду з технічних міркувань просто неможливо", – розповіла екологиня.

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"Безсумнівно, для Криму вода Кримського каналу була питанням №1, тому що забезпечувалося 80% потреб. Значна територія вже втрачена для сільського господарства. У Криму в 2014 році всі рисові чеки загинули через відсутність води", – зазначила вона.

За словами Тимочко, коли РФ планувала анексію Криму, "чомусь вони думали, що ми будемо продовжувати постачання води окупаційній владі".

"Не були прораховані ризики, і тепер Крим просто занепадає через відсутність достатньої кількості води", – підкреслила вона.

"Крим занепадає": екологиня розкрила ситуацію з водою на півострові

ru.krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна припинила постачання дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році.

  • У серпні 2019 роки так звана "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

  • Для забезпечення населення питною водою на півострові пробурили близько 3 тис. артезіанських свердловин.

  • Журналіст Віталій Портников вважає, що проблема з нестачею води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада, може призвести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Анексія Криму
Особа
Тетяна Тимочко
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води Новини Криму
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
И это риа.сру пишет! Пукин-сми! Значит пздц очень близок! Ждем на коленьях крисчан и сцаря пупкина!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Объем воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах уже меньше половины. Сильно сработано Белогорское водохранилище (менее 15%), сейчас подача воды в Восточный Крым осуществляется из Тайганского (расположено рядом). В Счастливненском водохранилище (для снабжения Большой Ялты) менее 30% объема, но оно пополняется из Загорского водохранилища. Там еще около 50% воды.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
«Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены, расход на них упал в разы», – отметила гидролог. Отмечается, что сильно снижен уровень воды в Симферопольском водохранилище, а уровень Аянского понизился до критических 14%. По словам специалиста, причиной засухи стала аномально теплая погода, а также длительный недобор осадков в горах.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Аахаха! До 14%! Ахаха!
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