Криклій заявив, що залізничні квитки можуть подорожчати через охорону в поїздах

"Укрзалізниця" може підняти ціни на квитки. Слово і діло

В Україні обговорюють введення охорони в поїздах, що може вплинути на вартість залізничних квитків.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК. Забезпечувати охорону в поїздах будуть або представники поліції охорони, або воєнізована охорона "Укрзалізниці" (ВОХР). Криклій додав, що зараз із цими структурами обговорюють вартість надання послуг.

"Але йдеться тільки про нічні потяги, бо це настільки дорого, що або на вартість квитка вплине, що не хотілося б точно робити, або це треба платити з бюджету, але це великі витрати, і я не думаю, що раціонально їх закладати", – пояснив він.

Криклій додав, що також необхідно забезпечити провідників індивідуальними засобами захисту для самооборони та налаштувати кращу комунікацію з правоохоронними органами.

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