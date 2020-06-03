В Україні з'явиться нова програма кредитів під 0%: всі подробиці

Модель доступного кредитування для бізнесу "5-7-9" на сьогодні трансформована у позику під 0%, а незабаром має з'явитися оновлена програма "Нові гроші".

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що Кабмін уже найближчим часом передасть оновлену програму на затвердження до Верховної Ради.

"Ми запустили програму дешевого кредитування "5-7-9". Вже на сьогодні понад 250 млн грн кредитів видано. Але цього було недостатньо в період карантину. Тому уряд пропонує Верховній Раді підтримати нову программу под назвою "Нові гроші", яка має на меті розглядати можливість видачі малому та мікробізнесу кредитів під низькі відсотки", – пояснив глава уряду.

Проєкт передбачає кредитування мікро, малого та середнього бізнесу на 5 млрд. Українські підприємці зможуть фактично отримувати кредит під 0%, а держава гарантуватиме перед банком 80% тіла кредиту.

Шмигаль також додав, що програма "5-7-9%" уже фактично стала програмою під 0%, оскільки допомагає бізнесу рефінансувати свої існуючі кредити.

"В 9 банках підписані угоди під 0% з відтермінуванням сплати тіла кредиту на один рік. Програма трансформована в програму 0% під існуючі кредити для малого та мікро бізнесу", – зауважив глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, аби вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.

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