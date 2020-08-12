Кравчук сказав, хто повинен інвестувати у Донбас та що від цього отримають люди

Леонід Кравчук сказав про вільну економічну зону на Донбасі. Getty
Голова української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що інвестувати у вільну економічну зону у цьому регіоні повинна Україна.
За його словами, держава, "яка прийде туди", повинна "зшивати" людей, які розділені економічно, духовно і соціально. Про це він сказав у ефірі "Апостроф TV" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На запитання ведучої він зазначив, що це повинна бути Україна. А результатом створення ВЕЗ має стати зростання добробуту людей
"У вільну економічну зону повинні вкладати гроші ті, хто прийде туди. Якщо там будуть кращі умови і держава забезпечить інвестиції у правовому порядку... Безперечно, це повинна бути Україна. Йдеться не просто про зону на неконтрольованих територіях, а про всю Донецьку і Луганську області. Ми повинні "зшивати", "склеювати" людей, які роз'єднані економічно, політично, духовно, соціально. Люди повинні побачити, що вони працюють на себе і вони мають від цього результат, і життя їх від цього покращується", – сказав Кравчук.
Нагадаємо, ідея "зшивання" України була однією з передвиборчих тез президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перший президент України Леонід Кравчук заявив про необхідність компромісів у переговорах щодо Донбасу, однак не в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та недоторканності кордонів.
Також глава української делегації в ТКГ в Мінську зазначив, що змінювати "мінський формат" доведеться, якщо він зайде в глухий кут у питанні вирішення конфлікту на Донбасі.
Ідея нинішнього глави української делегації в ТКГ в Мінську Леоніда Кравчука про переговори з так званими представниками тимчасово окупованих територій Донбасу загрожує Україні долею Придністров'я і захоплених Росією грузинських автономій.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що жодні "вільні економічні зони" на Донбасі неможливі, якщо під їхнім прикриттям здійснюватиметься "чорна" торгівля з Росією.