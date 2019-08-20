"Краще б Україні залишили!" У Криму різко виступили проти "русского міра"

В окупованому Криму депутат Державної думи Росії Михайло Шеремет запропонував розглянути питання закриття хімзаводів на півночі півострова, що різко розкритикували місцеві жителі.

Зокрема, кримчани відзначають, що краще б РФ не окупувала український півострів, повідомляє у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

"Краще б Україні залишили. Там хоч знають, що з ним робити. І кордон провести не посередині кислотонакопичувача", – заявила Марія Смирнова.

"У госдурі запропонували закрити хімзаводи на півночі Криму. Армянськ коментує", – підсумувала блогер.

У госдуре запропонували закрити хімзаводи на С. Криму

Армянськ коментує pic.twitter.com/35fciNZMn2 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 18 серпня 2019 р

Нагадаємо, що у ніч із 23 на 24 серпня у районі Армянська і Красноперекопська в анексованому Криму трапився викид невідомої речовини. Жителі Армянська скаржилися у соціальних мережах на те, що їх труять. У людей дерло у горлі, раптово з'явилася слабкість, а шкіра покривалася висипом.

Окупаційна "влада" була змушена евакуювати дітей із накритого хімічним викидом міста. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.

14 вересня у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23-го його скасували. Пізніше місцеві жителі розповіли, що дихати стало легше, але вони відчували головний біль і перепади тиску.

6 жовтня стало відомо, що викид хімічних речовин із кислотонакопичувача заводу "Кримський титан" продовжився, через що навіть військові почали виїздити з міста.

Держдума запропонувала розглянути питання закриття хімзаводів на півночі півострова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня представник заводу зізнався, що не розуміє природи знищення флори й поганого самопочуття населення Армянська.

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