Зіткнення на пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті влаштували перевізники, які відмовилися декларувати товари, придбані в Італії, що видавалися за приватні посилки.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає Урядовий портал. Чиновник підкреслив, що 27 травня дав доручення правоохоронцям посилити контроль за автоперевізниками, які через пункт пропуску Захонь-Чоп прибувають на територію України.

Бійки біля КПП "Тиса" mvs.gov.ua

"Ситуація... почалася з необхідності декларування товарних груп, які перевозилися так званими італійськими бусами. Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну під виглядом так званих приватних посилок.

Через подрібнення великої партії товару і перевезення її під виглядом посилок, сплачуючи певний хабар, вдавалося уникати офіційних платежів. Гроші потрапляли в кишені корупціонерів, а не в бюджет", – розповів Петров.

Він додав, що, як йому доповіли правоохоронці, така схема запрацювала після пом'якшення карантину.

"Масштаб і той обсяг ухилення від сплати митних платежів дійсно вражає", – зазначив глава ОДА, заявивши, що ця проблема є однією з пріоритетних для регіону.

"За ці кошти ми зможемо заповнювати бюджет, будувати школи, садки, дороги, якими користуємося ми всі. Перевізники, які хочуть транспортувати посилки, повинні офіційно оформити цей вид діяльності. Я готовий їм у цьому сприяти. Ми починаємо ламати корупційні схеми. Платежі повинні бути офіційними і прозорими!" – заявив Петров.

Як писав OBOZREVATEL, операції в пункті пропуску на кордоні з Угорщиною були відновлені 31 травня.

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