Пандемія коронавірусу в Україні фактично позбавить медустанови грошей, а медиків – зарплат.

Про це в інтерв'ю UBR розповів колишній заступник міністра охорони здоров'я, лікар-хірург в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України Михайло Загрійчук.

За його словами, нова схема фінансування лікарень, введена з запуском із квітня другого етапу медичної реформи, передбачає, що медустанови самостійно заробляють гроші на зарплати працівникам шляхом надання медичних послуг платно. При цьому за деякі з них платять самі пацієнти, а за інші – Національна служба здоров'я (НСЗУ) в рамках пакету держгарантій для українців відповідно до затверджених тарифів.

Ілюстрація

Однак у зв'язку з пандемією МОЗ заборонило лікарням брати пацієнтів, крім випадків, пов'язаних із загрозою для життя, щоб максимально розвантажити медустанови в очікуванні напливу хворих із важкою пневмонією.

На думку Загрійчука, а результаті цього лікарні не зможуть ані заробити собі грошей, ані отримати їх від держави, і платити зарплати персоналу не буде чим.

"Всі головні лікарі розраховували на цю медичну допомогу для пацієнтів у розрахунку наданих послуг. Зараз послуги будуть надані тільки за ургентні, тобто екстрені випадки. А планові випадки, які входять у пакет медичних гарантій, зараз неможливо лікувати у світлі підготовки до боротьби з коронавірусом. Відповідно, заклади отримають менше грошей", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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