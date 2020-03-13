Коронавірус обвалив курс біткоїна: чому так вийшло

Пандемія коронавируса, оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), скасовує великі форуми у криптовалютному світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело до падіння всього ринку.

На одному з останніх заходів сформувалася зона ризику: у співзасновника платформи Torus Labs Дзена Ю Йонга підтвердився діагноз вірусу COVID-19, а він контактував з безліччю людей. Паризький "тиждень блокчейна" перенесений в цьому році на 9 грудня в розрахунку, що до цього часу вірус перестане бути настільки активним. Якісь із форумів можна провести онлайн, але основна частина просто скасовується. Так, перенесені за часом Token2049 і Blockchain Week 2020 року, скасовані - EDCON і Nitron.

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На цьому тижні обсяг торгів біткоїн-опціонами виріс до рекордного максимуму і склав 198 млн доларів. Це вище, ніж рівень, зафіксований 11 лютого поточного року - тоді показник склав 171,3 млн. Максимальна кількість угод припадає на майданчик Deribit - близько 86% всіх проведених операцій. Другий рядок займає біржа OKEx, там торгівля опціонами на BTC принесла 23 млн доларів. Цікаво, що біржа CME в Чикаго виявилася на одному з останніх місць з затребуваності торгів опціонами на флагманську криптовалюту. Можна припустити, що це відбувається через комісійну складову.

Тим часом, як повідомляє провідний аналітик RoboForex Дмитро Гурковський, коментуючи ситуацію на кріпторинке, на ринку криптовалют переважають ведмежі настрої і не виключено, що курс біткоїна може знизитися до рівня $5700.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня ринкова вартість біткоїна у четвер, 12 березня, впала на 23% до 6 025 доларів.

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