COVID-19 позбавив мільйон людей в Іспанії роботи: Україні передбачено схожий сценарій

Пандемія COVID-19 залишила без роботи мільйони людей у світі, в тому числі – Україні.

Так, в Іспанії, за даними Національного інституту статистики, в період з квітня до червня у зв'язку з карантином роботи позбулися понад мільйон осіб, передає "Інтерфакс Україна". Такі дані були зібрані за допомогою опитування активного населення.

З'ясувалося, що найбільш постраждав сектор послуг, також скоротилася кількість працевлаштованих жінок.

Особливо складна ситуація з безробіттям склалася в Каталонії, Мадриді, Андалусії і Кастільї-Ла-Манчі.

Карантин погіршив економічну ситуацію й в Україні, сценарій безробіття може бути схожим з іспанським.

У коментарі OBOZREVATEL голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив: якщо в нормальних умовах рівень безробіття в країні оцінювався у 8-10%, то в умовах коронавірусу цифра, як мінімум, подвоїться.

"Звичайно, коронавірус, а точніше, ті обмеження, які були введені в Україні, особливо на перших етапах так званої боротьби з коронавірусом, коли діяльність була під забороною або під великими обмеженнями цілі сфери економіки, звичайно, що це призвело до прямого або прихованого безробіття", – сказав експерт.

Як пояснив він, у разі звільнення йдеться про пряме безробіття, у разі відправки в неоплачувану відпустку – про приховане.

Новак підкреслив, що багато підприємств не зможуть повноцінно відновити роботу, поки всі обмеження не будуть зняті.

Він також підкреслив, що якщо ситуація на ринку праці й буде відновлюватися, то це буде відбуватися дуже повільно.

"Якщо закриття відбувається за лічені місяці, то відновлення буде вимагати року", – сказав економіст.

"Тому сплеск безробіття в Україні в 2020 році, безумовно, буде. Єдине, проблема у нас – дуже слабка обліковість трудових процесів. Дуже багато людей формально залишаються на роботі а фактично, наприклад, є на заробітках за кордоном", – розповів Новак.

Як писав OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу.