Кому в Україні підвищать пенсії в 2018-у: нові суми отримають 10 млн осіб

В Україні в цьому році пенсії будуть підвищувати у два етапи. Індексація у липні на 62 гривні торкнеться близько мільйона осіб, а грудневе підвищення ще на 62 гривні торкнеться вже близько 10 мільйонів пенсіонерів.

Українці, які виконали вимоги щодо стажу і потрапили "під осучаснення" пенсій, а таких близько 9 мільйонів, зараз отримують більше мінімалки, тому індексація в липні цього року їх не торкнеться, пояснює старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Таченко.

"У липні пенсії піднімуть у рамках індексації прожиткового мінімуму майже мільйону пенсіонерів. Це ті, хто не виконав вимоги щодо стажу і кому "дотягли до прожиткового", - пояснює вчений.

Так, згідно з прийнятим бюджетом, мінімальну пенсію в липні цього року піднімуть з 1373 до 1435 гривні, а в грудні - з 1435 до 1497 гривні. Грудневе підвищення торкнеться близько 10 млн українців, підрахували в Інституті демографії, саме стільки українців наразі отримують пенсії нижче 1497 гривень.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" писав про те, хто в Україні ризикує залишитися без пенсії і чому нові правила виконають не всі.