Коломойський проти ПриватБанку: Зеленський пояснив, на чию сторону встане

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси країни в питанні оскарження у судах націоналізації ПриватБанку його колишніми акціонерами.
"Подивимося на результат (судового спору про повернення акцій ексвласникам банку. – Ред.). Якщо результат буде такий, що мені треба буде захищати країну, я буду захищати нашу державу" – повідомив Зеленський у рамках пресмарафону, який проходить у Києві у четвер, 10 жовтня.
За його словами, Міжнародний валютний фонд та інші партнери країни стурбовані питанням оскарження у судах націоналізації банку.
"На зустрічі з ними я завжди кажу: так ви хочете, щоб я якось впливав на це? Ні, ви як президент краще не впливайте. А що я повинен робити? Ви якось не впливайте, але впливайте. Це дуже цікава позиція", – заявив Зеленський.
Водночас голова держави додав, що не має наміру безпосередньо втручатися у судовий процес.
"Я чесно кажу: поки в своєму житті ні одному із суддів не дзвонив, не спілкувався по телефону ні з одним з них, нічого не просив. Хоча у мене як у людини багато питань до нашого суду, але я не можу впливати", – зазначив Зеленський.
Він також нагадав, що справа ПриватБанку розглядається у різних юрисдикціях.
"Є суд і в Лондоні. Це складне і довге питання", – додав Зеленський.
При цьому президент допустив програш в судах у спорах з бізнесменом і екс-власником ПриватБанку Ігорем Коломойським.
"У суді не все так чесно, не все так чисто і не у всіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно на березі, ще до суду, домовитися. Але домовлятися повинен експерт міжнародний, про якиого всі знають, що він independent one", – повідомив Зеленський.
Водночас голова держави підкреслив, що не отримав підтримку щодо даної позиції.
"А як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими повинен вирішувати це питання? Тоді, будь ласка, – НБУ, Коломойський, суд... Нехай самі займаються. Але всі повинні знати: якщо програють ці справи, то і відповідальність понесуть ті, хто до них залучений" – резюмував Зеленський.
Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси країни в питанні оскарження у судах націоналізації ПриватБанку
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.
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