Головна Новини
20 вересня • оновлено в 23:34
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Коломойський озвучив свої вимоги щодо "ПриватБанку"

2.4т Читати матеріал російською

Колишні співвласники "ПриватБанку" мають намір домагатися компенсації за втрату своєї власності, однак зараз із ними переговорів ніхто не веде.

Про це заявив бізнесмен Ігор Коломойський у п'ятницю, 20 вересня, в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером.

Мільярдер вказав на необхідність досягнення компромісу в справі "Привату". "Ми не відстанемо від нового власника акцій ПриватБанку", – заявив він.

"Нас цікавить ПриватБанк, але якщо це для процесу врегулювання велика складність і це якось може викликати якісь турбулентності на фінансовому ринку то, нічого страшного. Ми можемо відмовитися від цього. Все продається і купується в бізнесі", – сказав Коломойський.

Новини
Компанія Коломойського поверне НБУ частину боргу "ПриватБанку": у чому суть

Бізнесмен погодився з тезою Шустера про те, що держава "вклала величезні гроші в рекапіталізацію банку", але додав, що відмовлятися від своїх претензій колишні співвласники не мають наміру.

"Тому, що на той момент, коли держава вклала ці гроші, наші 60 мільярдів були в "ПриватБанку". А попереднє керівництво регулятора помножило їх на нуль і сказало, що там не просто нуль, а там ще і мінус", – додав Коломойський.

Коломойський озвучив свої вимоги щодо "ПриватБанку"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський назвав надуманою історією звинувачення про виведення $5 мільярдів із ПриватБанку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
37
10
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel