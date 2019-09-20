Коломойський озвучив свої вимоги щодо "ПриватБанку"

Колишні співвласники "ПриватБанку" мають намір домагатися компенсації за втрату своєї власності, однак зараз із ними переговорів ніхто не веде.

Про це заявив бізнесмен Ігор Коломойський у п'ятницю, 20 вересня, в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером.

Мільярдер вказав на необхідність досягнення компромісу в справі "Привату". "Ми не відстанемо від нового власника акцій ПриватБанку", – заявив він.

"Нас цікавить ПриватБанк, але якщо це для процесу врегулювання велика складність і це якось може викликати якісь турбулентності на фінансовому ринку то, нічого страшного. Ми можемо відмовитися від цього. Все продається і купується в бізнесі", – сказав Коломойський.

Бізнесмен погодився з тезою Шустера про те, що держава "вклала величезні гроші в рекапіталізацію банку", але додав, що відмовлятися від своїх претензій колишні співвласники не мають наміру.

"Тому, що на той момент, коли держава вклала ці гроші, наші 60 мільярдів були в "ПриватБанку". А попереднє керівництво регулятора помножило їх на нуль і сказало, що там не просто нуль, а там ще і мінус", – додав Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський назвав надуманою історією звинувачення про виведення $5 мільярдів із ПриватБанку.

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