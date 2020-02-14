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15 лютого • оновлено в 00:18
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Колишнього топ-менеджера "Нафтогразу" спіймали на афері: деталі

1.7т
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Колишньому директору одного з департаментів НАК "Нафтогаз України" повідомили про підозру у зловживанні владою, що завдало державі 284 млн грн збитків.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі України. Уточнюється, що в 2013 році керівництво ВАТ "НАК" Нафтогаз України" уклало з комерційною установою договір на послуги з проведення сейсморозвідувальних досліджень вартістю 407 млн грн.

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"Нафтогаз"

"Нафтогаз"

"Укрінформ"

При цьому, знаючи, що установа не зможе виконати частину досліджень, підозрюваний склав та передав на підпис керівництву перелік робіт, а потім погодив акти їх виконання.

"Ці дії стали підставою для часткової оплати послуг за договором, що завдало державі 284 млн грн збитків", – заявили слідчі.

Зараз вирішується питання про звернення до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України затримали за вимагання та отримання хабара.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Хоть один пример для разнообразия приведите , где довели до срока за такие хищения?
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